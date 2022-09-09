شرطة التموين تضبط 1601 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1601) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (462) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (1,500 طن أسمنت – 44,684 طن "دقيق أبيض – سكر – زيت – جبن – مسلى - أعلاف – أسمدة – لحوم " – 3140 عبوة "زيت طعام – خل طعام" - 7048 عبوة سجائر) ، وكذا (713) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 176 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 178 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 87 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 82 قضية توقف عن الإنتاج – 50 قضية غلق فى المواعيد الرسمية – 126 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (60,100 طن دقيق بلدى مدعم – 5290 رغيف بلدى مُدعم - 693 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11٫900 طن "سكر مدعم" – 699200 لتر مواد بترولية)، بحجم مضبوطات بلغت (189٫421 طن – 7048 عبوة سجائر – 699200 لتر مواد بترولية – 693 بطاقة تموينية ذكية – 3140 عبوة "زيت طعام – خل طعام" - 5290 رغيف بلدى مُدعم)ـ كان أبرزها ضبط ( المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى (51,45 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على أموال الدعم.

ونجحت الجهود في ضبط (30 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (المنيا).. عن ضبط (97) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (134٫938 طن – 3675 عبوة –693 بطاقة ذكية – 697200 لتر مواد بترولية – 1,600 كيلو جرام "مشغولات ذهبية وفضية").. أبرزها ضبط (32٫231 طن "لحوم ودواجن ومصنعاتها") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المديرين المسئولين ومالك 5 ثلاجات ومجزر دواجن) بمحافظة المنيا، وضبط (10 طن "سكر تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مستولياً على الدعم المقرر لها بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر التموينى) بمحافظة المنيا، وضبط (المديرين المسئولين ومالك 4 محطات لتموين السيارات – بمحافظة المنيا) لتصرفهم فى كمية قدرها (51130 لتر سولار وبنزين 80 - 92") قام المذكورين بالإتجار بها فى السوق السوداء ، وكذا تجميعهم كمية قدرها (185900 لتر "سولار – بنزين 80 ، 92 ) للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولين على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالكين 2 محال للمشغولات الذهبية – بمحافظة المنيا) وبحوزتهم كمية قدرها (440 جرام مشغولات ذهبية يشتبه فى أن تكون الدمغة مقلدة وغير صادرة من مصلحة الدمغة والموازين) ، وضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة المنيا) بحوزته عدد (693 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (124 قطعة "20 قطعة صوتية – 62 قطعة ضوئية – 42 ملصق")، وضبط (1,91 طن لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج ، وضبط (23.8 طن "ملح طعام – سمسم – ليسيشين الصويا" مستلزمات إنتاج) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المديرة المسئولة عن مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (1,270,000 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات –قفازات") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مسلتزمات طبية) بمحافظة الغربية .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (44) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (7 طن معسل – 24722 عبوة "سجائر- معسل" مختلفة الأنواع – 54903 قطعة "بندرول وماكينة").