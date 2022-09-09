رئيس جامعة طنطا: الاستعداد لاستلام أعمال التطوير بمجمع الكليات الطبية

الغربية - مصطفى عادل

قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في بيان له، إنه جاري الاستعداد لاستلام أعمال تطوير البنية التحتية لمجمع الكليات الطبية، مؤكداً أن أعمال تشجير وتأثيث الفراغات العمرانية تم بدء العمل بها خلال الأسبوع الماضي، وأن الجامعة تشارك في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" داخل مجمعات كليات الجامعة.

وأشار "ذكى" إلى أن أعمال التطوير استهدفت استيعاب الزيادة في معدلات حركة الطلاب والحركة المرورية وتوفير أماكن لائقة لممارسة الأنشطة المتنوعة في الفراغات العمرانية داخل المجمع في ظل تعدد الكليات والخدمات العامة المجتمعية التي تقدمها كليات الجامعة، بالإضافة إلى أعمال الامتدادات الإنشائية المستقبلية في خطة الجامعة الاستراتيجية وما يترتب عليها من حتمية تغيير وتطوير البنية التحتية المتهالكة وتعزيز اشتراطات تحقيق الأمن والأمان لهيئة الدفاع المدنى.

وأكد أن الجامعة تستهدف أيضاً من خلال أعمال التطوير وتعظيم قدراتها في خدمات خطوط نقل البيانات ودعم الإنترنت، والوصول إلى نموذج قياسي لمنشآت جامعية ذكية تمكن الطالب من الحصول على أعلى مخرجات التعليم والتعلم عن بعد وعقد الامتحانات إلكترونياً وتحقيق التحول الرقمي المؤسسي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن توفير مساحات خضراء تأتي ضمن الأعمال المدرجة في خطة التطوير ويتم تنفيذها بعد الانتهاء من الأعمال المدنية كجزء لا يتجزأ من أعمال التطوير.