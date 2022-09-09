وأشادت رئيسة تايوان - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - بالملكة إليزابيث الثانية باعتبارها العمود الفقري للديمقراطية العالمية، كما أشارت إلى أنها قادت الشعب البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ومؤخرا ضد مواجهة الاستبداد العالمي.

وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

