وأوضح متحدث باسم الإدارة - فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم إنقاذ 107 أشخاص بينهم 85 من جنسيات إفريقية مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم أيضا انتشال 6 جثث من طرف فريق غوص.

وأضاف أنه في إطار التصدي للعمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطنى بصفاقس والمهدية من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين فى شأن المذكورين.