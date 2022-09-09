تعرف على جهود الدولة فى ملف الأسمدة لخدمة المزارعين

كتبت أسماء نصار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مديرى مديريات الزراعة، بضرورة الرقابة على ملف الاسمدة والمبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج مع ضرورة توزيع التقاوى مبكرا وقبل موسم الزراعة بوقت كافي والتوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة.

وفى التقرير نرصد جهود الدولة فى ملف الاسمدة لخدمة الفلاح المصرى احتفالًا بعيد الـ 70:

1- أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 16 مليار جنيه.

2- يعمل مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

3- من بين أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، مصنع " كيما 2"، بطاقة إنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وتصل تكلفة تطويره 11.6 مليار جنيه.

4- من ضمن الإجراءات التيسيرية المقدمة للفلاح لحصوله على الأسمدة، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة منإنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن.

5- تشمل الإجراءات التيسيرية، إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجاتالشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة.

6- عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصةالمقررة المدعمة.

7- تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بمايضمن وصول الأسمدة للمزارعين.

8- صرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السماديةالموصى بها .

9- تنفيذ برنامج مطبقي المبيدات لرفع قدرات المزارعين من خلال توفير المعلومة الكاملة عن المبيدات واستخداماتها وكيفية شرائها والتفاصيل الفنية الأخرى.