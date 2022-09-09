تطوير ورفع كفاءة طريق عبد الناصر ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

رفع مركز ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، من خلال زراعة عدد 6 أشجار مثمرة (جوافة) وعدد 30 ابصال ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وقال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن إدارة الحدائق قامت بزراعة، عدد 6 أشجار مثمرة (جوافة) وعدد 30 ابصال ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وقص وتهذيب اشجار الفيكس، رفع المخلفات، رى المسطحات الخضراء، بطريق انور السادات ، وصينية المطار، قص وتهذيب اشجار الفيكس، تقليم نخيل البرتشارديا ، رفع المخلفات بمدرسة رابعة العدوية ببرج العرب القديم ، وتقليم نخيل البرتشارديا بطريق جمال عبدالناصر، ونظافة الأحواض من الحشائش الغريبة بمشتل الإدارة .

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى ، بنطاق احياء ومراكز الإسكندرية .