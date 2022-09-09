تشارلز: أنا مدين لوالدتى.. وأتمنى السعادة لهارى وميجان بعيدا عن الوطن

كتبت : نهال أبو السعود

قال الملك تشارلز الثالث خلال أول خطاب له مع بدء مهامه الجديدة كملك لبريطانيا: " "نحن مدينون للملكة أليزابيث بأهم ديون يمكن أن تدين بها أي أسرة لأمها".

وقال تشارلز: "طوال حياتها ، كانت جلالة الملكة - والدتي الحبيبة - مصدر إلهام ومثال لي ولجميع أفراد عائلتي ، ونحن مدينون لها بأهم ديون يمكن لأي أسرة أن تدين بها لأمها.. ساكمل عمل والدتي وسابدأ مسيرتي في خدمة الشعب البريطاني وزوجتي كاميلا بجانبي"

وأشاد تشارلز بنجليه ويلييام وهاري وقال: "اتمني لميجان وهاري كل السعادة والتوفيق في حياتهم بعيدا عن الوطن".

عاد تشارلز إلى لندن بعد سفره من بالمورال والتقى برئيسة الوزراء ليز تروس قبل أول خطاب وطني له كملك هذا المساء، وقوبل الملك بهتافات "حفظ الله الملك" وهو يصافح المعزين ويتجاذب أطراف الحديث معهم ، مع سير كاميلا بالقرب من تشارلز.

رنّت تحيات المدافع في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر يوم الجمعة ، مع إطلاق 96 طلقة لإحياء ذكرى حياة الملكة، وحكمت الملكة ما يقرب من سبعة عقود ، وأشرفت على تغييرات سياسية وثقافية ضخمة في الحياة الوطنية. يخلفها ابنها تلقائيًا كملك تشارلز الثالث ، ليحل محلها في حكم المملكة المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة دولة من دول الكومنولث ، وهو الدور الذي أمضى حياته في التحضير له.