تركيب بلاط الكوبري الجديد المقابل لموقف دسوق لبدء تشغيله والحد من الزحام المروري

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاري تركيب بلاطة الكوبري الجديد المقابل لموقف دسوق، موجها بسرعة الانتهاء منه، لبدء تشغيله، لحل مشكلة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة، وموقف كفر الشيخ العمومي.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة المرور والزحام التي تشهدها منطقة موقف كفر الشيخ، إضافة إلى إنشاء المحار الجديدة التي تشهدها منطقة شرق وغرب العاصمة، للربط بينهما إضافة للحد من التكدس المروري الذي كانت تشهده وسط المحافظة.



جانب من وصول بلاطة كوبري القنطرة



وصول بلاطة الكوبري