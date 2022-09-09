اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب بلاط الكوبري الجديد المقابل لموقف دسوق لبدء تشغيله والحد من الزحام المروري

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 08:56 م
تركيب بلاط الكوبري الجديد المقابل لموقف دسوق لبدء تشغيله والحد من الزحام المروري وضع بلاطة الكوبري
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاري تركيب بلاطة الكوبري الجديد المقابل لموقف دسوق، موجها بسرعة الانتهاء منه، لبدء تشغيله، لحل مشكلة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة، وموقف كفر الشيخ العمومي.

 

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة المرور والزحام التي تشهدها منطقة موقف كفر الشيخ، إضافة إلى إنشاء المحار الجديدة التي تشهدها منطقة شرق وغرب العاصمة، للربط بينهما إضافة للحد من التكدس المروري الذي كانت تشهده وسط المحافظة.

 

جانب من وصول بلاطة كوبري القنطرة
جانب من وصول بلاطة كوبري القنطرة

 

وصول بلاطة الكوبري
وصول بلاطة الكوبري

 

وضع بلاطة تالكوبري
وضع بلاطة تالكوبري

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

كوبري

زحام مروري

محاور جديدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة