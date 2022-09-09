الملك تشارلز يعقد أول لقاء مع رئيسة الوزراء ليز تراس في قصر باكنجهام

كتب عبد الوهاب الجندى

التقى الملك تشارلز الثالث، برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الجمعة، في قصر باكنجهام بالعاصمة لندن، وهو اللقاء الأول بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ووصل تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد، الجمعة، إلى قصر باكنغهام وسط لندن، وسط ترقب لخطاب سيوجهه إلى الأمة، في أول يوم يتولى فيه عمليا عرش بريطانيا، بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية، الخميس.

وقبيل دخوله إلى قصر باكنجهام، وسط لندن، صافح الملك تشارلز الثالث عددا من البريطانيين الذين اصطفوا على مدخل القصر، وتبادل معهم الأحاديث القصيرة التي أعرب فيه البريطانيون عن تعازيهم في وفاة الملكة.