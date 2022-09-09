المرور يعيد فتح كوبرى العاشر من رمضان بعد الانتهاء من أعمال التطوير

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى العاشر من رمضان مرة آخرى بعدما تم إغلاقه لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الجباريت الخاص بالكوبرى ، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، عينت الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الجباريت الخاص بكوبرى العاشر من رمضان للقادم من ميدان أسر النبى تجاه الفسطاط الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى للكوبرى فى ذات الإتجاه وذلك لمدة ليلة واحدة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 9/9/2022 حتى الساعة 6 صباحاً.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.