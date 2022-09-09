المتهمون بالتشاجر في البدرشين: كسر زجاج توك توك سبب الخلاف

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بالتشاجر في البدرشين، عقب القبض عليهم، أن سبب المشاجرة يعود إلى كسر عامل زجاج توك توك خاص بصديقه خلال المزاح معه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وانتهت بتدخل عدد من الأشخاص والتفريق بينهما، حتى التقى سائق التوك توك بالعامل مرة أخرى أثناء سيره في أحد شوارع قريته، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تدخل إثرها شخص لمناصرة العامل، وآخر لمناصرة السائق، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالتشاجر في منطقة البدرشين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن وصلة مزاح بين 4 أشخاص تحولت إلى مشاجرة، مما أسفر عن إصابتهم بجروح.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.