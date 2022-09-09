القبض على عامل ضرب ابنة زوجته حتى الموت في أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عامل على ابنة زوجته البالغة من العمر 4 سنوات، حتى فارقت الحياة، نتيجة تبولها أثناء نومها في مدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بعد هروبه، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد محاولة سيدة استخراج تصريح دفن لابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار اعتداء وكدمات وجروح بجسدها، مما يشير لوجود شبهة جنائية.

ألقى رجال المباحث القبض على والدة الطفلة، وبمواجهتها اعترفت أنها تعمل خادمة، ومتزوجة من عامل، وأنه اعتدى على ابنتها المجني عليها بالضرب حتى فارق الحياة، مستغلا خروجها للعمل.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بضربه الطفلة لتبولها أثناء نومها، حتى فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.