التاج على رؤوسهم.. تكريم 2700 طفل من حفظة القرآن الكريم فى الكرما بالغربية

الغربية – فريق المحافظات

احتفل أهالى قرية الكرما التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، بتكريم الأطفال فى مراحل عمرية مختلفة من حفظة القرآن الكريم وسط حالة من البهجة والسعادة التى سيطرت على الأهالى بتكريم الأطفال.

ونظم الأهالى احتفالية كبرى ضمت 2700 طفل وطفلة من أبناء القرية، وتم وضع تيجان من الورق على رؤوس الأطفال، وخرجت مسيرة كبيرة طافت شوارع القرية.

وتوجه الأطفال بصحبة منظمى الحفل للسرادق الكبير المقام بالقرية لحضور حفل التكريم والذى شهد حضور الشيخ محمد أحمد الخشت القارئ بإذاعة القرآن الكريم، والذى قدم تلاوات قرآنية بحضور عدد كبير من أهالى القرية وأولياء أمور الأطفال.

وتم منح الأطفال شهادات تقدير تكريما لهم على حفظ القرآن الكريم وتوجيه الشكر لأولياء أمورهم ومحفظيهم الذين ساعدوا على حفظ الأطفال لكتاب الله.



احتفالية تكريم الاطفال حفظة القرآن



اطفال حافظون القران



اطفال حافظون للقران الكريم



اقامة سرادق للاحتفال



الاحتفال



الاطفال حفظة القرآن الكريم



الاطفال حفظة كتاب الله



الاطفال



الاهالى يحضرون التكريم



الاهالى يحضرون الحفل لتكريم الاطفال



الحضور



الحفل يكرم الاطفال



اولياء الامور والاهالى فى الحفل



تكريم الاطفال (2)



تكريم الاطفال



جانب من الاحتفال



جانب من الحفل الكبير لتكريم الاطفال



حضور كبير من الاهالى



حفل التكريم بحضور اولياء الامور والاهالى



حفل كبير



شهادات تكريم للاطفال