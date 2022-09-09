اعترافات متهم بتهريب مخدرات عبر مطار القاهرة: حاولت مغافلة رجال الجمارك

كتب عبد الله محمود

أدلى راكب باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة تهريب كمية كبيرة من مواد مخدرة "ماريجوانا" عبر ميناء القاهرة الجوى، وقال إنه قام بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد، حيث قام بإخفائها داخل إحدى الحقائب الخاصة به، مضيفا أنه كان ينوى ترويجها داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية قبل تفتيشه وعرض حقائبه على جهاز "X-RAY"، إلا أن رجال الجمارك نجحوا في كشف ما بداخل الحقائب من مواد مخدرة التي كان ينوى ترويجها داخل البلاد.

وكانت نيابة النزهة، استعجلت إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط راكب أجنبي من أصل مصري، عثر بحوزته أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، على كمية كبيرة من مخدر الماريجوانا، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت أثناء إنهاء رجال الجمارك بمطار القاهرة الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية، القادمة من نيويورك، استوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وقام سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كيسين بداخل كل منهما قطعة من نبات الماريجوانا المخدر.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.