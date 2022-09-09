احذر.. الحبس والغرامة عقوبة صيد زريعة الأسماك فى القانون

كتب ـ هشام عبد الجليل

عاقب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كل من يقوم بصيد زريعة الأسماك بالحبس والغرامة، وذلك من أجل حماية الثروة السمكية والحفاظ عليها وتنميتها بصورة كبيرة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات بالتفصيل.

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (30، 31) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وتنص المادة 31 على يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تُنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تهدف لحماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.