إندبندنت: أشياء كثيرة تتغير فى بريطانيا بعد وفاة إليزابيث أبرزها النقود والطوابع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، سيتعين تغيير العديد من السلع والرموز والألقاب الشهيرة.

وأوضحت الصحيفة أن النقود والطوابع والميداليات لن تحمل بعد ذلك صورة الملكة إليزابيث، ولكن صورة نجلها الملك الجديد تشارلز الثالث. وسيتم تصميم علم وشعار جديد للملك الجديد كما سيتم تعديل النشيد الأكثر شهرة على الإطلاق.

وحتى كبار المحامين، الذين عرفوا على مدار 70 عاما بمستشارى الملكة QC، سيتعين عليهم ان يتكيفوا مه اللقب الجديد لمستشار الملك الذى يرمز Tليه بـ KC. وتوضح الصحيفة أنه فى بريطانيا يشير لقب مستشار الملكة Queen Counsel QC إلى مجموعة من المحامين الذين عينتهم الملكة ليكونوا جزء من فريقها القانوني. ومع قدوم ملك جديد، فإن لقبهم سيتم تحويل اللقب إلى KING Counsel .KC

بالنسبة للنقود، لعبت العملة دورا بارزا تاريخيا فى نشر شهرة الملوك: وذلك لأنه بالنسبة لكثيرين، كانت صورة الملك على العملة هي الشبه الوحيد للملك الذى يرونه فى حياتهم. وخلال فترة الملكة إليزابيث، كانت هناك خمس صور للملكة على العملات.

ومن المتوقع أن يسير تشارلز على درب والدته الراحلة، حيث سيتم عمل بورتريه جديد له ليوضع على كل العملات الجديدة وأيضا الطوابع والتى سيتم تداولها مع توليه العرش.

ومن المتوقع أن يتواصل إصدار العملات التى تحمل صورة الملكة إليزابيت حتى المستقبل القريب، وتظل كل العملات التي تحمل صورتها صالحة لاستخدام.الملك تشارلز