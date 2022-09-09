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إنتاج وفير وخير كثير.. موسم جنى حبوب اللؤلؤ الأخضر من مزارع الزيتون بسيناء (صور)

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:30 ص
إنتاج وفير وخير كثير.. موسم جنى حبوب اللؤلؤ الأخضر من مزارع الزيتون بسيناء (صور) موسم جنى حبوب اللؤلؤ الأخضر
شمال سيناء - محمد حسين

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تشهد مزارع الزيتون بشمال سيناء موسم جنى حبوب زيتون التخليل الأخضر، أو كما يطلق عليه اللؤلؤ الأخضر، ويتميز هذا الموسم بغزارة وتنوع الإنتاج، الذي يجمع ويعاد تعبئته ونقله للتجار فى القاهرة والمحافظات لطرحه فى الأسواق المحلية ومصانع إنتاج الزيتون المخلل والتصدير.

وتنتشر مزارع الزيتون فى شمال سيناء خلال السنوات الأخيرة فى قرية السكاسكة شرق مدينة العريش، ومناطق بقرى بئر العبد اضافة لمزارع  على ساحل مدينة الشيخ زويد، وبدورهم على الأرض يسابق المزارعون بقرى الشيخ زويد الزمن لتشجير وتعمير القرى التى  تم تطهيرها من الإرهاب لعودتها للإنتاج من جديد .

بمناطق قرية السكاسكة شرق العريش تنتشر مساحات من المزارع أصبحت فى الموسم الجديد خلية نحل، يصل إليها العمال فجرا، ويستمرون فى قطف حبوب الزيتون وجمعها حتى نهاية اليوم، ويقوم تجار بالتواجد وجمع المحصول فى نقاط تجميع ونقله لتوصيله للتجار المتخصصين فى القاهرة والمحافظات لتوزيعه على الأسواق والتصدير للخارج، ويعد الجمع فى الوقت الحالى لحبوب زيتون التخليل يعقبه خلال الأسابيع القليلة القادمة جمع حبوب الزيتون المعدة للعصر لإنتاج الزيت.

اثناء-التجميع
اثناء-التجميع

 

اثناء-الجمع
اثناء-الجمع

 

اشجار-محملة-بالانتاج
اشجار-محملة-بالانتاج

 

اشحار-الزيتون_1
اشحار-الزيتون_1

 

اغصان-الزيتون-الجميلة
اغصان-الزيتون-الجميلة

 

الحبوب-البديعة
الحبوب-البديعة

 

الزيتون-الاخضر_1
الزيتون-الاخضر_1

 

الزيتون-حبة-مباركة
الزيتون-حبة-مباركة

 

اللؤلؤء-الاخضر
اللؤلؤء-الاخضر

 

انتاج-غزير
انتاج-غزير

 

بركة-سيناء
بركة-سيناء

 

تجميع-الحبوب-1
تجميع-الحبوب-1

 

ثروة-سيناء_1
ثروة-سيناء_1

 

جمال-طبيعى_2
جمال-طبيعى_2

 

جمع-انتاج
جمع-انتاج

 

حبوب-الزيتون-الخضراء-بعد-جمعها
حبوب-الزيتون-الخضراء-بعد-جمعها

 

حبوب-الزيتون-جاهزة-للقطف
حبوب-الزيتون-جاهزة-للقطف

 

حبوب-زيتون-التخليل
حبوب-زيتون-التخليل

 

خبوب-الزيتون
خبوب-الزيتون

 

خبوب-الزيتون-بموارع-سيناء
خبوب-الزيتون-بموارع-سيناء

 

عقود-البركة
عقود-البركة

 

غابات-الزيتون_2
غابات-الزيتون_2

 

قطف-الحبوب-من-الشجر
قطف-الحبوب-من-الشجر

 

لؤلؤء-اخضر_1
لؤلؤء-اخضر_1

 

من--مراحل-الجمع
من--مراحل-الجمع

 

من-مراحل-القطف
من-مراحل-القطف

 

من-مزارع-زيتون-سيناء
من-مزارع-زيتون-سيناء

 

نقل-الانتاج
نقل-الانتاج

 

نقل-الحبوب
نقل-الحبوب

 

تصفية-حبوب-الزيتون
تصفية-حبوب-الزيتون

 


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