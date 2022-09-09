إنتاج وفير وخير كثير.. موسم جنى حبوب اللؤلؤ الأخضر من مزارع الزيتون بسيناء (صور)

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مزارع الزيتون بشمال سيناء موسم جنى حبوب زيتون التخليل الأخضر، أو كما يطلق عليه اللؤلؤ الأخضر، ويتميز هذا الموسم بغزارة وتنوع الإنتاج، الذي يجمع ويعاد تعبئته ونقله للتجار فى القاهرة والمحافظات لطرحه فى الأسواق المحلية ومصانع إنتاج الزيتون المخلل والتصدير.

وتنتشر مزارع الزيتون فى شمال سيناء خلال السنوات الأخيرة فى قرية السكاسكة شرق مدينة العريش، ومناطق بقرى بئر العبد اضافة لمزارع على ساحل مدينة الشيخ زويد، وبدورهم على الأرض يسابق المزارعون بقرى الشيخ زويد الزمن لتشجير وتعمير القرى التى تم تطهيرها من الإرهاب لعودتها للإنتاج من جديد .

بمناطق قرية السكاسكة شرق العريش تنتشر مساحات من المزارع أصبحت فى الموسم الجديد خلية نحل، يصل إليها العمال فجرا، ويستمرون فى قطف حبوب الزيتون وجمعها حتى نهاية اليوم، ويقوم تجار بالتواجد وجمع المحصول فى نقاط تجميع ونقله لتوصيله للتجار المتخصصين فى القاهرة والمحافظات لتوزيعه على الأسواق والتصدير للخارج، ويعد الجمع فى الوقت الحالى لحبوب زيتون التخليل يعقبه خلال الأسابيع القليلة القادمة جمع حبوب الزيتون المعدة للعصر لإنتاج الزيت.



اثناء-التجميع



اثناء-الجمع



اشجار-محملة-بالانتاج



اشحار-الزيتون_1



اغصان-الزيتون-الجميلة



الحبوب-البديعة



الزيتون-الاخضر_1



الزيتون-حبة-مباركة



اللؤلؤء-الاخضر



انتاج-غزير



بركة-سيناء



تجميع-الحبوب-1



ثروة-سيناء_1



جمال-طبيعى_2



جمع-انتاج



حبوب-الزيتون-الخضراء-بعد-جمعها



حبوب-الزيتون-جاهزة-للقطف



حبوب-زيتون-التخليل



خبوب-الزيتون



خبوب-الزيتون-بموارع-سيناء



عقود-البركة



غابات-الزيتون_2



قطف-الحبوب-من-الشجر



لؤلؤء-اخضر_1



من--مراحل-الجمع



من-مراحل-القطف



من-مزارع-زيتون-سيناء



نقل-الانتاج



نقل-الحبوب