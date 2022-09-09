اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:39 م
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إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم الستة فى كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:38 م
إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم الستة فى كفر الشيخ.. صور إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت شواطئ مصيف بلطيم الستة، اليوم الجمعة، إقبالا كبيراً من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، "رحلات اليوم الواحد"، إضافة لأعداد كبير من الأسرة القادمة من عدد من المحافظات المصرية، لقضاء عدد من الأيام بالمصيف قبل بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات.

ولجأ الآلاف من الأسر للشواطئ، هروبا من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط،  وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتواجد 70 فردا إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي " موتوسيكل مائي " و 3 لنشات بحرية، مؤكدا أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

كما أشرف رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه، وازالة الحشائش، ورفع كافة المخلفات على الشاطئ.

اقبال-كبير-على-شواطئ-مصيف-بلطيم
اقبال-كبير-على-شواطئ-مصيف-بلطيم

اقبال-كبير-على-مصيف-بلطيم

اقبال-كبير-على-مصيف-بلطيم

توفير-كافة-الخدمات-للمصيفين

توفير-كافة-الخدمات-للمصيفين

حملات-نظافة-بالمصيف

حملات-نظافة-بالمصيف

سعادة-الاطفال-بالمصيف

سعادة-الاطفال-بالمصيف

لجوء-الكبار-والصغار-لمياه-البحر-المتوسط-لتخفيف-أثار-حرارة-الجو

لجوء-الكبار-والصغار-لمياه-البحر-المتوسط-لتخفيف-أثار-حرارة-الجو

نقل-القمامة

نقل-القمامة

هروب-المصطافين-من-حرارة-الجو-لمياه-البحر-المتوسط

هروب-المصطافين-من-حرارة-الجو-لمياه-البحر-المتوسط

كفر الشيخ

مصيف بلطيم

اتحاد مصري

محافظة كفر الشيخ

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