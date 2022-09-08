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8 أفعال جرمها قانون المرور لمنع السائقين من ارتكاب الحوادث بالطرق

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:00 ص
8 أفعال جرمها قانون المرور لمنع السائقين من ارتكاب الحوادث بالطرق حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عاقب المادة ( 74) مكررا من قانون المرور المخالفين لقواعد السير على الطرق و المتسببن في وقوع الحوادث المرورية بعد الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .

2-إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

3-عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

4-عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .

5-إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

6-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .

7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .

8-عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .


إدارة المرور

خطايا السائقين

اخبار الحوادث

حوادث الطرق

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