8 أسئلة حول جدرى القرود بعد ظهور أول حالة إصابة فى مصر

كتبت فاطمة ياسر

بعد إعلان إصابة أول مواطن مصرى بفيروس جدرى القرود ، يرصد "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن الفيروس، وذلك وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc.



ما هو فيروس جدرى القرود؟ يعد من الأمراض النادرة الموجودة فى قارة أفريقيا، ويعد من الفيروسات القشرية المسببة للجدرى.

متى ظهر جدرى القرود؟ فى عام 1958 اكتشف مرض شبيه للجدرى فى مستعمرات القرود لذا أطلق عليه مرض "جدرى القرود"، وتم تسجيل أول حالة بشرية عام 1970 فى بلدان وسط وغرب أفريقيا.

كيف يصيب فيروس جدرى القرود البشر؟ هناك طريقتان وهما:

عن طريق لمس جروح المريض أو البول والبراز، الطريقة الثانية الرذاذ الصادر عن الجهاز التنفسى أثناء السعال والعطس.



من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس جدرى القرود؟ الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، كمرضى الإيدز، وسرطان الدم والغدد الليمفاومية، والحوامل والمرضعات.

ما أعراض الإصابة بفيروس جدرى القرود؟ - الشعور بالصداع. - آلام فى عضلات الجسم.

- آلام فى الظهر.

- تضخم الغدد الليمفاوية.

- الإعياء والتعب.

- بعد مرور من يوم إلى ثلالث يظهر الطفح الجلدى.

- ما مدة حضانة فيروس جدرى القرود؟ تتراوح مدة الحضانة من الإصابة إلى ظهور الأعراض بين 7 و14 يومًا أو من 5 إلى 21 يوما.

- كيف يتم علاج جدرى القرود؟ لا يوجد علاج أساسى لجدرى القرود، لكن يمكن استخدام لقاح الجدرى، والأدوية المضادة للفيروسات، والجلوبيولين المناعى، للسيطرة عليه، مع ضرورة إجراء طرق للوقاية من هذا المرض عن طريق الابتعاد عن ملامسة الحيوانات التى يمكن أن تنقله، عزل المرضي المصابين، الاهتمام بنظافة اليدين عن طريق غسلها بالماء والصابون جيدا.

ما النصائح للوقاية من جدرى القرود؟ - تجنب ملامسة الحيوانات الناقلة للمرض، مثل القرود.

- عزل المرضى عن الآخرين وعدم الاختلاط بهم.

- غسل اليدين جيدا بالماء الجارى والصابون.

- استخدم معدات الحماية الشخصية عند التعامل مع المرضى، مثل الكمامة والقفازات المطاطية.