اليوم السابع
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66 جنيها سعر كرتونة البيض فى المزارع بتداولات اليوم

الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:00 ص
66 جنيها سعر كرتونة البيض فى المزارع بتداولات اليوم البيض -ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار البيض في المزارع، ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 66 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 68 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدى 69 جنيهًا، بزيادة ملحوظة عن تداولات الأيام الماضية.
 
 
وفى سياق متصل، ارتفعت أسعار الدواجن فى مصر، اليوم فى المزارع بحوالى 2 جنيه، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 31 جنيهًا، الأمر الذى ينعكس على أسعار المستهلكين ليسجل مستوى تراوح بين 35 إلى 37 جنيهًا للكيلو، حسب الأرقام المعلنة من شعبة الدواجن.
 
 
ويصل السعر النهائى للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذى يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% للكيلو.
 
 
وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزارع 31 جنيهًا، وبلغ سعر الساسو 51 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 21 جنيهًا.

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