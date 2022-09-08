48 ألف طن زيادة فى استهلاك السولار محليا يونيو الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستهلاك المحلى من السولار حقق ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و217 ألف طن في شهر يونيو الماضي "مبدئى" مقابل مليون و169 ألف طن في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 48 ألف طن.

وبالنظر إلى بيانات الاستهلاك منذ بداية العام فقد رصدت بيانات الجهاز وصول استهلاك السولار إلى مليون و148.4 ألف طن في شهر مايو الماضى، بينما كانت مليون و23 ألف طن فى شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 125.3 ألف طن، وفى المقابل فإن انتاج السولار سجل أيضا نحو 977 ألف طن في شهر مايو الماضى، مقابل 978 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ ألف طن فقط.

وكان الإنتاج المحلي من السولار قد شهد تفاوت ملحوظ منذ أوائل العام، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 925 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت 809 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 116 ألف طن، وجاءت الزيادة فى حجم الإنتاج المحلى من السولار بالتزامن مع الزيادة الطفيفة في حجم الاستهلاك المحلي من السولار، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و154 ألف طن فى شهر يناير الماضى، بينما كانت مليون و115 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 39 ألف طن.