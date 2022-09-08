35 ألف طن تراجع بواردات مصر من البوتاجاز يونيو الماضى

كتب مدحت عادل

تراجعت مؤشرات استيراد مصر من البوتاجاز للشهر الثانى على التوالي، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من البوتاجاز سجلت 91.4 ألف طن فى شهر يونيو الماضي "مبدئى"، مقابل 126.4 ألف طن فى شهر يونيو عام 2021، بتراجع بلغ حجمه 35 ألف طن.

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، تراجع معدل استيراد مصر للبوتاجاز فى مايو الماضي، حيث بلغ حجم الاستيراد المصرية من البوتاجاز فى هذا الشهر نحو 139.4 ألف طن، متراجعا من 167.7 ألف طن فى شهر مايو من عام 2021، بتراجع بلغ نحو 28.3 ألف طن.

وكانت معدلات استيراد البوتاجاز قد شهدت تراجع منذ بداية العام الحالى 2022، حيث بلغت الواردات المصرية منه نحو 176.3 ألف طن فى شهرأبريل الماضى مقابل 237.3 ألف طن فى شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 61 ألف طن، كما أظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم الاستيراد من البوتاجاز بلغ نحو 139 ألف طن فى شهر مارس الماضى متراجعا من 151.6 ألف طن فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 12.6 ألف طن، وكانت معدلات استيراد البوتاجاز قد شهدت تراجع منذ بداية العام الحالى 2022.