‫وزير الزراعة مهنئا الفلاح المصرى بعيده الـ70: الدولة تراهن دائما على وطنيته

كتبت: أسماء نصار

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة إلى الفلاح المصري، بمناسبة الاحتفال بعيده الـ 70 والذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، تزامنا مع إصدار قانون الاصلاح الزراعي.

وقال وزير الزراعة إن الاحتفال بعيد الفلاح، يأتي تكريماً له على جهده المتواصل عبر السنين، ودوره الكبير في تعظيم الاقتصاد المصرى، وتحقيق الامن الغذائي، واستمراره في العمل، حتى في وقت الازمات، لتأمين غذاء المواطنين مشيرا إلى أن الدولة تقدر دور الفلاح وتراهن دائما على وطنيته، وحريصة على تقديم كافة سبل الدعم له، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال "القصير" إن الحكومة تسعى بكل قوة لدعم الفلاح فى كل المحاور خاصة فيما يتعلق بالبدء فى تطيبيق الزراعة التعاقدية والاعلان عن اسعار المحاصيل قبل الزراعة بهدف رفع اقتصاديات زراعته وأيضا إطلاق المشروع القومى لتطوير نظم الرى بقرض تمويلي عشر سنوات بدون فائدة وتبطين الترع بهدف دعم انتظام المياه والتوزيع العادل لها والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور لرفع الإنتاجية والتوسع فى الميكنة الزراعية وتعظيم آليات تسويق القطن وأيضا المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير تساعد في نفاذ منتجات المزارعين للخارج وكذلك مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك المشروع العملاق الذي يستهدف تطوير الريف المصري حيث أن معظم سكانه من الفلاحين.