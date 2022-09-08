وكيل صحة الأقصر يتفقد اختبارات المتقدمين للقبول بالمدرسة الفنية للتمريض

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية للطلبة والطالبات المتقدمين لاختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمدينة إسنا، وذلك من داخل كلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة، وأشاد بالجهد المبذول في توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات المتقدمين للمدرسة.

وقال وكيل صحة الأقصر إن جامعة الأقصر بقيادة الدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة أنهت كل التجهيزات اللازمة لعقد اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا "بنين – بنات" للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة استعدت لإجراء اختبارات القدرات للطلاب والطالبات، حيث تكون الاختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر بدءاً من إعداد الاختبارات ومروراً بأعمال المراقبة والتصحيح ورصد الدرجات بالرقم السري، وحتى إعلان النتيجة أخذاً بمبدأ الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد الامتحان بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بجوار جهاز مدينة طيبة، مع الالتزام بارتداء الماسك للطلبة والطالبات المتقدمين للإختبارات، حيث تم إجراء امتحانات للطالبات في اللغة الإنجليزية من الساعة 10 وحتى 10.30 صباحاً، وفى الحاسب الآلى من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11 صباحاً، وفى اللغة العربية من الساعة 11 وحتى الساعة 11.30، وفى نفس اليوم يتم عقد اختبارات للطلاب في اللغة الإنجليزية من الساعة 10 وحتى 10.30 صباحاً، وفى الحاسب الآلى من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11 صباحاً، وفى اللغة العربية من الساعة 11 وحتى الساعة 11.30.

وفى هذا الصدد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، عن عقد اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمدينة إسنا للعام الدراسي 2022/2023 بإشراف جامعة الأقصر فى مدينة طيبة، حيث أنه تعقد تلك الإختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر، وتقرر أن يكون الإمتحان داخل مقر كلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة بجوار جهاز مدينة طيبة.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، أنه بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قررت مديرية الشئون الصحية عن إعادة إجراء اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا، وتقرر أن تكون الإختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر، وذلك بدءاً من إعداد الإختبارات ومروراً بأعمال المراقبة والتصحيح ورصد الدرجات بالرقم السري، وحتى إعلان النتيجة وفقاً لما هو متبع في السنوات الدراسية الخاصة بها أخذاً بمبدأ الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تتمنى مديرية الشئون الصحية لأبنائها الطلبة والطالبات المتقدمين للاختبارات التوفيق والنجاح الدائم.



وكيل صحة الأقصر يتفقد إختبارات التمريض بكلية السياحة والفنادق بطيبة



إختبارات الطلبة والطالبات المتقدمين