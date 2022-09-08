"وكيل تعليم الشرقية" يطرح 30 توصية واجبة النفاذ خلال العام الدراسى الجديد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية: إن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام والفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

وأن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة و يعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل جاء ذلك خلال اجتماعه مع السادة مديرو الإدارات النوعية بالمديرية "للتعليم الإبتدائي المركزى، التعليم الإعدادي المركزي، التعليم الثانوي المركزى".

وأصدر محمد رمضان تعليمات وتوجيهات مشددة لجميع المدارس والتوجيهات والأقسام والإدارات التعليمية وهى:

1. تكلف جميع ادارة المدارس التابعة لادارتكم بسرعة القيام بتوحيد سجلات زيارات الموجهين لسجل واحد فقط وسجل اخر للمتابعة

2. سجل خاص بالتوجيهات الفنية للمواد الدراسية والاخر خاص بالمتابعة الفنية ويختمان ويرقمان

3. تسجل الزيارات بالسجلين متتابعة دون فصل بين تسجيل الزيارات

4. ضرورة التزام إدارات المدارس بعدم القطع أو القشط بهذين السجلين

5. يحتفظ بهذين المسجلين بالمدرسة بمدة لاتقل عن عامين دراسيين

6. يحتفظ بسجل زيارات الموجهين بمكتب مدير ادارة المدرسة

7. عدم سماح إدارة المدرسة لغير الزائر بكتابة تقرير الزيارة ولم يسجل إلا فى ذات يوم الزيارة

8. عدم السماح بكتابة زيارتين فى صفحة واحدة بالسجل الموحد

9. توقيع المعلمين على الزيارة بالعلم .

10. تكليف المتابعة الداخلية بالمدرسة لمعالجة السلبيات الواردة بالزيارة

11. تقوم إدارة المدرسة وأجهزة المتابعة بالتقفيل سجل زيارات التوجيه فى كل يوم من أيام العمل وتكتب عبارة ( لايوجد زوار اليوم ) ويتم تقفيل الصفحة وذلك بنهاية المواعيد الرسمية لحضور التوجيهات الفنية .

12. فى حالة ثبوت امضاء الموجه الفنى لتقرير الزيارة دون زيارة فعلية أو الكتابة المبكرة للزيارة أو عدم تسجيل الزيارة بالدفتر يتم اتخاذ الاجراء القانوني حيال ادارة المدرسة والزائر وفى حالة عدم التقفيل بالسجل الموحد يوميا بعد المواعيد الرسمية لزيارة التوجيهات الفنية يتم اتخاذ الاجراء حيال ادارة المدرسة وفى حال ثبوت كتابة الزيارة من غير الموجه الفنى المختص يتم اتخاذ الاجراء القانوني حيال ادارة المدرسة والزائر ومن قام بالكتابة للزيارة

13. تفعيل العمل بالبرنامج الالكترونى لتوزيع جميع الفنيين من مراحل ومتابعة وموجهين على جميع مدارس الادارة على ان تغطى جميع مدارس الإدارة بالتبادل يوميا .

14. تكلف التوجيهات الفنية بارسال الخطة لادارة المرحلة واجهزة المتابعة على مستوى الادارة والمديرية قبل بدء العمل بالخطة بفترة كافية وذلك لمراجعة المرحلة لخطة التوجيهات والتنسيق بما يحقق الاستفادة المثلى للمدارس

15. يقوم الزائر بتسجيل بياناته بسجل الامن وسجل التوجيه الفنى أو المتابعة فقط وتلغى الكشوف المرسلة من الادارات التعليمية .

16. يتم تقسيم سجل الأمن إلى زائرين رسميين [ حكومى ] زائرين غير رسميين . ويتم كتابة الارقام فقط السبعة الاولى من الرقم القومى فقط ويتم اخذ خط على الخانات المتبقية لحين الانتهاء من الدفاتر وطباعة السجلات فى ضوء النموذج المرسل لسيادتكم .

17. تكلف ادارات المدارس بالاستفادة القصوى من زيارات التوجيهات الفنية وذلك بقيام الموجه الفنى بالمتابعة الفنية لأربع حصص دراسية أو فترتين للأنشطة اللاصفية مختلفة التوقيتات

18. مناقشة ملاحظات الزيارة التوجيهية مع معلمى المادة بحضور ادارة المدرسة برئاسة مدير المدرسة كما ورد بالمادة (20) بالقرار الوزارى 313 ص 102 وتسجل الزيارات للحصص الأربعة بالسجل الموحد للتوجيهات وتتضمن جميع أعمال الزيارة وقياس مستوى الطلاب .

19. فى أيام عطلة نصف العام وأخر العام ترتكز زيارة التوجيه على تبادل الخبرات بين الموجه والمعلمين من خلال تقديم شرح لنماذج من الدروس المقررة مع السماح بتبادل الأدوار بين الموجه والمعلم لرفع الكفاءة الفنية

20. تقوم التوجيهات الفنية للمواد الدراسية بالإدارات التعليمية بمتابعة التنفيذ الجيد للتقويم الشامل وقياس مستوى التلاميذ ونواتج التعلم وتنفيذ خطة الدراسة وتفعيل الأنشطة المصاحبة للمواد الدراسية ومتابعة التقويمات الشفوية والأعمال التحريرية للتلاميذ ــ وتقويمات قياس المستوى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف ـ والمسابقات الفنية والثقافية وأوائل الطلاب وخلافه ووضع الحلول والمقترحات لادارة المدرسة لسرعة مواجهة السلبيات والملاحظات وحلها والتواجد داخل فصول الدراسة ومتابعة أعمال المعلم والمتعلم وأعمال المعلم الأول

21. تقوم التوجيهات الفنية للأنشطة التربوية بمتابعة الممارسات العملية التى تنفذ بالنشاط ورعاية المبتكرين والموهوبين بالمدرسة ومتابعة الأنشطة التربوية لتحقيق أهدافها من خلال الممارسة الفعلية والعملية للنشاط ومتابعة مخرجات الأنشطة التربوية وعدم تحويل فترات النشاط الى حصص دراسية ومتابعة المسابقات الخاصة بالأنشطة وتفعيل العمل بجماعات النشاط لكل طلاب المدرسة

22. يقدم سجل الزيارات الموحد بالتوجيه الفنى مع اقتراب موعد انتهاء اليوم الدراسى وبعد التأكد من الانتهاء من أعمال التوجيهات السالفة الذكر بزيارة أربع فصول على الأقل مختلفة التوقيتات بالجدول المدرسي

23. تقوم جميع المدارس بإرسال كشف مجمع مختوم بأسماء الموجهين ممن قاموا بزيارة المدرسة لادارة التعليم المختص بالادارة التعليمية والمتابعة شهريا

24. تكلف جميع المدارس بالادارة بارسال كشف مجمع بزيارات التوجيهات الفنية بالمديرية إلى إدارات التعليم المختصة بالمديرية وإدارة المتابعة .

25. يكلف التوجيه العام بالمديرية متابعة أعمال التوجيهات الفنية بالادارات التعليمية وقياس نواتج الاعمال بالمدارس

26. تكليف إدارات المراحل التعليمية بالمديرية بمتابعة أعمال المرحلة بالإدارات التعليمية وقياس نواتج الأعمال بالمدارس

27. تكلف ادارة التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى العام والفنى واجهزة المتابعة بالادارات التعليمية بمراجعة الكشف المرسل من المدرسة

28. القيام بمطابقة الكشف على السجل الموحد المتواجد بالمدرسة والخطة الخاصة بالتوجيهات ويتم اتخاذ الاجراء القانونى حيال المخالف فى ضوء التعليمات السابقة

29. يكلف ( مدير التعليم الابتدائى والاعدادى ومديرى المراحل والمتابعة بالإدارة التعليمية والمديرية ) باعداد تقرير شهرى فى ورقة أو ورقتين على الأكثر موضحا فيها أبرز السلبيات والمشاكل بالمدارس ويسلم التقرير الى ادارة التعليم الابتدائى والاعدادى بالمديرية والثانوى العام والفنى وإدارة المتابعة .

30. تكليف جميع الجهات المختصة بسرعة متابعة التنفيذ والتفعيل من تاريخه .

في ذات السياق أكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء على مستوى المحافظة في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية ، مؤكداً على ضرورة تعديل سلوكيات التلاميذ وإكسابهم سلوكيات إيجابية من خلال تنمية الوعي الطلابي لتشجيعهم على الحفاظ على ترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة مدارسهم باعتبارها منارة تربوية وتعليمية تسهم في في بناء الشخصية والمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء ، وتحضر للأخضر

وفي ختام الاجتماع حث وكيل الوزارة مديري عموم الإدارات التعليمية للاستعداد في القيام بأي تكليفات ومهام تطلبها المرحلة الراهنة من تفاني وإخلاص في العمل حتى نصل إلى بر الأمان مؤكداً " إن أبناؤنا أمانة ويمثلون نواة لصنع مستقبل مصر وأنتم أداة لتشكيل الوعي والوجدان، وبناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة في بناء وتقدم المجتمع " لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال في العمل