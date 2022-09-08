وكيل الأزهر يفتتح مجمعين أزهريين بقرية ميت عباد فى الدقهلية بتكلفة 26 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد أمين عام ‏مجمع البحوث الإسلامية‎، مجمعين أزهريين بقرية ميت عباد مركز نبروه بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن ‏عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية.

ويقع ‏المجمع علي مساحة 31 قيراطا، وهما مجمعين متجاورين الأول للبنين والثاني للبنات وبلغت تكلفته 26 ‏مليون جنيه بالإضافة إلي مشاركة الأهالي بالجهود الذاتية لاستكمال تجهيزات المجمع لبدء الدراسة بها ‏خلال العام الدراسي 2022/2023.‏

ونقل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر ‏الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن الأزهر له مكانة في القلوب لدى جميع المصريين.

وقال الضويني، ‏نفتتح اليوم رواقا جديدا من أروقة الأزهر، ولذلك كان لزاما علينا أن نشكر كل من قدم دعما للأزهر ولكن ‏من ساعد في بناء المعاهد الأزهرية في ربوع مصر‎.‎

ومنح وكيل الأزهر درع الأزهر الشريف لأسرة منصور عبدالرازق المتبرعين ببناء مجمعي الأزهر ‏بميت عباد كلا من: الدكتور ماهر منصور الأستاذ بجامعة الأزهر، والمهندس مرزوق منصور، ‏والمهندس محسن مرزوق‎.‎

وقال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية‎،‏إننا نسعد بافتتاح هذا الصرح الكبير، لما ‏يحقق النجاح الكبير في الدنيا والآخرة‎.‎

وأضاف أن العلم هو السلاح الأقوى في المرحلة الحالية لبناء مستقبل الوطن، مشيدا بدور المؤسسة ‏الأزهرية في العالم‎.‎

ووجه الدكتور ماهر منصور الأستاذ بجامعة الأزهر كلمة نيابة عن أسرة منصور عبدالرازق المتبرعة ‏بالمجمعين، الشكر للأزهر الشريف على دوره العلمي والوسطي، قائلا: حيا الله الأزهر لتكريمه العلماء ‏ورعايته للعلم الوسطي، فهو قبلة وكعبة العلم في مصر والعالم.‏