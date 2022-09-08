وكيل الأزهر يفتتح مجمعين أزهريين بقرية ميت عباد فى الدقهلية بتكلفة 26 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، مجمعين أزهريين بقرية ميت عباد مركز نبروه بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية.
ويقع المجمع علي مساحة 31 قيراطا، وهما مجمعين متجاورين الأول للبنين والثاني للبنات وبلغت تكلفته 26 مليون جنيه بالإضافة إلي مشاركة الأهالي بالجهود الذاتية لاستكمال تجهيزات المجمع لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023.
ونقل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن الأزهر له مكانة في القلوب لدى جميع المصريين.
وقال الضويني، نفتتح اليوم رواقا جديدا من أروقة الأزهر، ولذلك كان لزاما علينا أن نشكر كل من قدم دعما للأزهر ولكن من ساعد في بناء المعاهد الأزهرية في ربوع مصر.
ومنح وكيل الأزهر درع الأزهر الشريف لأسرة منصور عبدالرازق المتبرعين ببناء مجمعي الأزهر بميت عباد كلا من: الدكتور ماهر منصور الأستاذ بجامعة الأزهر، والمهندس مرزوق منصور، والمهندس محسن مرزوق.
وقال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،إننا نسعد بافتتاح هذا الصرح الكبير، لما يحقق النجاح الكبير في الدنيا والآخرة.
وأضاف أن العلم هو السلاح الأقوى في المرحلة الحالية لبناء مستقبل الوطن، مشيدا بدور المؤسسة الأزهرية في العالم.
ووجه الدكتور ماهر منصور الأستاذ بجامعة الأزهر كلمة نيابة عن أسرة منصور عبدالرازق المتبرعة بالمجمعين، الشكر للأزهر الشريف على دوره العلمي والوسطي، قائلا: حيا الله الأزهر لتكريمه العلماء ورعايته للعلم الوسطي، فهو قبلة وكعبة العلم في مصر والعالم.
أهالى قرية ميت عباد في الدقهلية خلال افتتاح المجمعين
وكيل الأزهر يفتتح مجمعين أزهريين
أهالى القرية خلال الافتتاح
وكيل الأزهر يفتتح مجمعين أزهريين بقرية ميت عباد
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