وكيلة الأمم المتحدة للسلام تدعو للتحقيق فى تقارير التهجير القسرى بأوكرانيا

كتبت : هند المغربي

دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو الى التحقيق في التقارير المقلقة بشأن التهجير القسري والانتهاكات في التهجير القسري للمدنيين في أوكرانيا قائلة " نحن بحاجة إلى السلام في أوكرانيا سلام على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي."

كما أعربت ديكارلو عن قلق بالغ إزاء "الادعاءات المستمرة بالنزوح القسري والترحيل وما يسمى "بمعسكرات الفرز"، وأكدت: "يجب التحقيق في هذه التقارير بالتعاون مع السلطات المختصة."

ومن جانبها تحدثت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك إيلز براندز كيريس، مشيرة إلى أن مكتبها تحقق من أن القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع المدنيين لما يسمى بـ"الفرز"، وهو نظام للتفتيش الأمني ​​وجمع البيانات الشخصية.

ولفتت المسؤولة الأممية الى انه يشمل الأفراد الخاضعون "للفرز" أولئك الذين يغادرون مناطق القتال الحالية أو السابقة، وأولئك الذين يقيمون أو يتحركون عبر الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.