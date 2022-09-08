وفد من الجامعة البريطانية يزور منظمة "خريجي الأزهر"

كتب لؤى على

زار وفد من الجامعة البريطانية، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة (نور) للأطفال؛ للتعرف على خطوات العمل بالمجلة، وتم استعراض جميع أنشطة المجلة المطبوعة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقوافل زيارات أطفال المحافظات.

استقبل الوفد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتورة نهى عباس - رئيس تحرير مجلة "نور" للاطفال.

أثنى الوفد على دور المجلة نحو الطفل المصري والعربي والتي تعمل على ترسيخ القيم والمبادئ السليمة ودعم الوحدة الوطنية وحب الوطن، ودعا الوفد برئاسة أحلام عثمان - الأستاذ المساعد بالجامعة البريطانية، (مجلة نور) للمشاركة في اليوم العالمي للبيئة ضمن أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة، وستعد الجامعة فيلما وثائقيا عن البيئة يتضمن ما قامت به مجلة نور في هذا الشأن.

ضم الوفد د.أحلام عثمان - الأستاذ المساعد بالجامعة البريطانية، وعددا من طلاب الجامعة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية.