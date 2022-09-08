وفد من "التخطيط" يزور الأقصر لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، برئاسة العميد أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات لمحافظة الأقصر، والمهندس إبراهيم إسماعيل مساعد مدير المشروع بزيارة مدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتنفيذ ورشة عمل مكثفة لتدريب العاملين على منظومة تراخيص المحال العامة.

واستقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، الوفد الذي قام بعقد ورشة عمل تدريبية مكثفة بمقر قاعة الاجتماعات بالمدينة، بحضور حنان أحمد عبد الرحيم مشرف عام متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة سلوى فهيم مدير المركز التكنولوجي بالمدينة، ومديري كافة الإدارات بمجلس مدينة الأقصر وبعض الموظفين والعاملين بالمركز التكنولوجي ، بشأن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وقال اللواء دكتور علي الشرابي، فى بيان صحفى، إن التدريب تضمن شرحًا عن آليات عمل قسم التراخيص، وذلك لتوحيد المفاهيم وتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق، بالإضافة إلى تقديم التيسيرات التي ستقدم للمواطنين، حيث يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتنسيق المشترك بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكان قد قاد اللواء دكتور علي الشرابي ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل به والوقوف على أداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي، لتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان مجلس مدينة الأقصر، وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، كما قام رئيس المدينة بمتابعة تعاملات المواطنين بمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، مشدداً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول كافة الخدمات،والتراخيص اللازمة، وعدم التقاعس تجاه تقديم خدمة لائقة للمواطن الأقصري، وشدد رئيس المدينة على حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الانتهاء من طلباتهم، وتلاشي أي معوقات تعوق العمل، موجها العاملين بتسجيل كافة المعاملات على المنظومة بالمدينة.



ورشة عمل مكثفة لتدريب العاملين على منظومة تراخيص المحال العامة



وفد من وزارة التخطيط يزور مدينة الأقصر لمتابعة العمل