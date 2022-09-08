اليوم السابع
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وفد إعلامى ألمانى يزور "اليوم السابع".. صور

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:51 م
وفد إعلامى ألمانى يزور "اليوم السابع".. صور الوفد الالمانى خلال زيارته اليوم السابع
كتبت ياسمين يحيى - تصوير خالد كامل

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استضافت مؤسسة "اليوم السابع"، اليوم الخميس، وفدا إعلاميا ألمانيا، ضم 4 صحفيين وإعلاميين يمثلون عدد من وسائل الإعلام الألمانية، خلال زيارتهم القاهرة حالياً ضمن برنامج التبادل الإعلامى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.
 
وكان في استقبال الوفد الزملاء، عبد الفتاح عبد المنعم ويوسف أيوب رئيسا التحرير التنفيذين، ومحمود جاد رئيس القسم الخارجي، وعمر الأيوبى مدير تحرير القطاع الرياضى، وياسمين يحيى وهناء أبو العز.
 
وتعرف الوفد الإعلامى الألماني على دورة العمل في اليوم السابع، والسياسة التحريرية، كما دار حوار بينهم وبين الزميل يوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذي حول قضايا المناخ والتغيرات المناخية، والاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر cop27، نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وكيف تقدم "اليوم السابع" جرعة صحفية توعوية للقارئ المصرى حول مخاطر ظاهرة التغيرات المناخية، كما شدد "أيوب" على أن اليوم السابع حريصة دوماً على تقديم المعلومة والخبر والتحليل فضلاً عن كافة الخدمات التي يحتاجها القارئ، ومن ضمن هذه الخدمات كل ما يتعلق بالمناخ، مشيراً إلى وجود اهتمام من القارئ المصرى بقضايا الطاقة والتضخم الاقتصادى في أوربا حالياً.
 
ضم الوفد الألماني ماركوس لارمان رئيس الوفد الصحفى ويعمل في كاريتاس ان ار دابليو ، و  تمارا فوجيل محررة سوشيال ميديا بجريدة  " DIE WELT"، وسيفين تونيجز بالاذاعة الألمانية ، واسيتريد هيربلود   بجريدة DIE ZEIT  الألمانية ، بالإضافة على الدكتور محمد راشد بجامعة فرانكفورت.
 
ورافق الوفد، اسلام الطواهى مسئول العلاقات العامة بوزارة الرياضة، ورانيا سامى مسئول التعاون المصرى الالمانى بوزارة الشباب والرياضة.
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اليوم السابع

وفد اعلامي الماني يزور اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

عادل اليوم السابع

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