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وزير التعليم يعتمد نتيجة الطلاب المتقدمين بمدارس المتفوقين (STEM)

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:15 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة الطلاب المتقدمين بمدارس المتفوقين (STEM) التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بنين/ بنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس (بنين)، للعام الدراسى (2022/2023).

 

جاء ذلك بناء على نتيجة الاختبارات الإلكترونية التى وردت من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي فى هذا الشأن وكذلك البيان الإحصائي الخاص بأعداد الطلاب المطلوب تسكينهم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين / بنات) والوارد من وحدة (Stem).

 

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب المجتازين للاختبارات الإلكترونية وتسكينهم على المدارس وفقًا للسعات المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب وذلك على النحو التالى:

 

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين) (15) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

 

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنات) (14) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.

 

مدرسة المتفوقين بعين شمس (1) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 96 طالبا.

 

َوأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمي للوزارة، وإتاحة إجراءات التظلم من النتيجة للطلاب لدى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بداية من الأحد الموافق 2022/9/11، وحتى الخميس الموافق 2022/9/15 بدون مقابل مادى.

 

 


التربية والتعليم

نتيجة مدارس المتفوقين

نتيجة الالتحاق بمدارس المتفوقين

مدارس المتفوقين

اليوم السابع بلس



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