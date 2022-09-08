وزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب بريد بعد تطويرها فى الإسكندرية

كتبت هبة السيد - جاكلين منير

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ثلاثة مكاتب للبريد بمحافظة الإسكندرية، وهى مكتب بريد السراى، ومكتب بريد بولكلى، ومكتب بريد سموحة؛ وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وخلال جولته داخل مكاتب البريد دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من المواطنين المتواجدين بالمكاتب، حيث استمع الدكتور عمرو طلعت إلى آرائهم حول الخدمات التى يقدمها البريد؛ وذلك فى ضوء التطوير الذى يشهده البريد المصرى من حيث التطوير التكنولوجي، واستحداث خدمات جديدة تلبى احتياجات كافة شرائح المجتمع.

كما طالب الدكتور عمرو طلعت العاملين بمكاتب البريد إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة للحفاظ على الثقة التى يحظى بها البريد لدى المجتمع المصرى على مدار سنوات طويلة؛ مشيرا إلى الدور الهام الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد كونها أصبحت منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية المعتادة.

من جانبه؛ صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة قد أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر، مشيرًا إلى أن معدلات الإنجاز فى خطة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تسير أعلى من معدلات التنفيذ المقررة حيث انه تم الانتهاء من تطوير 3385 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز تتجاوز الـ80%.

جدير بالذكر أن منطقة بريد الإسكندرية بها 101 مكتب بريد، بالإضافة إلى 3 سيارات بريد متنقلة منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

هذا ويقع مكتب بريد السراى على مساحة 250 مترا مربعا، ويخدم قرابة 250 ألف مواطن، فيما يقع مكتب بريد بولكلى على مساحة 102 متر مربع، ويخدم قرابة 50 ألف مواطن، أما مكتب بريد سموحة فيقع على مساحة 100 متر مربع، ويخدم قرابة 40 ألف مواطن.

وتؤدى جميع هذه المكاتب كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى ومزودة بماكينات صراف آلى ATM إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.