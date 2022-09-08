وزير الاتصالات: مضاعفة موازنة تدريب الشباب 26 مرة لتصل إلى 1.3 مليار جنيه.. فيديو

الإسكندرية هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية وزارة الاتصالات تعطي أولوية لتمكين الشباب من المنافسة بسوق العمل من خلال توفير برامج ومبادرات لزيادة القدرة المعرفية للشباب، خاصة وأن الشباب المصري يتمتع بالقدرات اللازمة للعمل بكبرى الشركات العالمية، مستدلًا على حديثه بأن عدد العاملين المصريين بشركة فودافون للخدمات الدولية 8 آلاف شاب مصري من إجمالي 26 ألف عامل بالشركة أي نسبة تتجاوز ثلث عدد العاملين مصريين.

أضاف "طلعت"، خلال افتتاح الوزير، عصر اليوم الخميس، المقر الجديد لشركة فودافون للخدمات الدولية، بمحافظة الإسكندرية، أن زيادة عدد الشباب المصريين العاملين بشركة فودافون للخدمات المالية، دليل على أن الشباب المصري قادر على أن يقتنص الفرص، وأن يقنع الشركات الكبرى مثل فودافون بقدراته وإمكانياته، متابعًا أن الوزارة تعمل على استراتيجية لتنمية صناعة التعهيد في مصر، ونتج عن ذلك زيادة عدد الشركات التي تعمل على توسيع نشاطها أو التي تعتزم تأسيس فروع في مصر.

أكد عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة في دعم صناعة التعهيد، ودعم بناء الإنسان المصري من خلال زيادة القدرة المعرفية للشباب عبر مضاعفة موازنة تدريب الشباب خلال 3 سنوات، وتم مضاعفتها 26 مرة خلال آخر 4 سنوات لترتفع من 50 مليون إلى 1.3 مليار جنيه، كما تضاعف عدد الخريجين من 4 آلاف شاب إلى 25 ألف شاب.