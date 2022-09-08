اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:13 م
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وزيرة التضامن تتفقد مكتب السجل المدنى بديوان الوزارة لتقديم خدمات "تكافل وكرامة" ..صور

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:55 م
وزيرة التضامن تتفقد مكتب السجل المدنى بديوان الوزارة لتقديم خدمات "تكافل وكرامة" ..صور وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير القاهرة الفاطمية، مكتب السجل المدنى بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والذي من المقرر افتتاحه قريبا فى إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى إلى تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والمتقدمين لاستخراج "بطاقات الخدمات المتكاملة" المترددين على الوزارة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء فى بيانات الأرقام القومية، حيث من المتوقع أن يوفر ذلك عامل الوقت والجهد على المواطنين، كما يسهل وجود مكتب سجل مدنى بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للمواطنين بدلا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخرى.

وقد وجهت وزيرة التضامن الشكر لوزير الداخلية لاستجابته السريعة حال طلب وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء مكتب للسجل المدني بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للمختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تفقد المكتب للوقوف على جاهزيته، تمهيدًا لافتتاحه فى القريب العاجل، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار تبني وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

السجل المدنى بديوان الوزارة
السجل المدنى بديوان الوزارة

 

جانب من لقاء وزيرة التضامن
جانب من لقاء وزيرة التضامن

 

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

وزيرة التضامن

مكتب السجل المدني بالتضامن

تكافل وكرامة

بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة



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