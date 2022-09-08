اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:17 م
أكرم القصاص
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وزارة الرياضة تنفي وجود فريق كرة أو ناد يتبع الكنيسة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 05:44 م
وزارة الرياضة تنفي وجود فريق كرة أو ناد يتبع الكنيسة د. أشرف صبحى

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- الهيئات الشبابية والرياضية لكل شباب مصر بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو دينية

نفت الإدارة العامة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة، كل ما تردد فى بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية أو توجه لإشهار فريق لكرة القدم أو ناد يتبع أحد الكنائس المصرية.

 

وتؤكد أن كافة اللوائح والقوانين المصرية المنظمة للعمل الشبابيى والرياضى تحظر تماماً إقامة أو إنشاء او إشهار أي منشآت أو هيئات شبابية أو رياضية على أساس ديني، فضلا عن حظر قيام أى من الهيئات الرياضية والشبابية المشهرة وفقاً لأحكام القانون ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو دينية، أو الترويج لأفكار أو اهداف سياسية أو دينية.

 

وتؤكد إدارة الإعلام أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم ورعاية كافة الأنشطة والمشروعات والهيئات لجميع شباب مصر بعيداً عن أي انتماءات دينية أو سياسية ، وتحرص الوزارة أيضاً على قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بدورها نحو خدمة شباب مصر من جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية دون أي تفرقة على أساس ديني او سياسي أو حزبي.


وزارة الرياضة

نادي الكنيسة

نادى الكنيسة

خليك واعى

خليك واعي





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