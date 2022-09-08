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واشنطن: قوات كييف خسرت عشرات الآلاف من أفرادها بين قتيل وجريح

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:37 م
واشنطن: قوات كييف خسرت عشرات الآلاف من أفرادها بين قتيل وجريح مارك ميلى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، أن قوات كييف تكبدت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى بين أفرادها خلال ستة أشهر، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت رئيسة البنك المركزى الروسى، إلفيرا نابيولينا، أن بلادها بحاجة إلى زيادة إنتاجية العمل والقدرة التنافسية أثناء تحول الاقتصاد وليس فقط تغيير جغرافية الأسواق.

وقالت نابيولينا، خلال كلمة أمام منتدى "موسكو المالي"، اليوم الخميس: "لم تترك لنا أحداث هذا العام أي خيار، وعلينا أن نقوم بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني".

وأضافت:"من المهم ألا تقتصر إعادة الهيكلة على استبدال بعض أسواق التصدير جغرافيا بأسواق أخرى، ولكن الأهم أن نعمل على زيادة إنتاجية العمل والقدرة التنافسية وأن تكون لدينا حصة كبيرة من المنتجات التكنولوجية"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الاقتصاد الروسي قادرا على الابتكار.


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