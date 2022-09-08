ندوة للتعريف باستراتيجية صندوق التنمية المحلية فى تمويل المشروعات ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على الدور الهام الذي يقوم به صندوق التنمية المحلية في دعم التنمية الاقتصادية فى المحليات بصفة عامة، والقرى بشكل خاص، وذلك من خلال منح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية، والتي تسهم فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة، مؤكداً على أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، حيث إن الحكومة تدعم هذا التوجه، من خلال العديد من البرامج والأنشطة، التي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على تلك المشروعات، لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للفئات الأولى بالرعاية .

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود ،لاستعراض تقرير إدارة تنمية القرية، بشأن الندوة التنشيطية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية ، والتي حضرها: أحمد السيد أخضائى دراسات الجدوى ، رامي محمد أخصائي ائتمان بوزارة التنمية المحلية ، وبدر شاكر مدير إدارة بناء وتنمية القرية بديوان المحافظة، وبمشاركة رؤساء القرى ومديري ومشؤولى إدارات ومكاتب بناء وتنمية القرى بالوحدات المحلية.

وتناولت الندوة التي أقيمت تحت رعاية المحافظ، التعريف بآليات تحسين وتطوير الأداء في إدارات تنمية القرية، والتعرف على إستراتيجية عمل صندوق التنمية المحلية في مجال القروض، والتعريف بالكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2022، والمتضمن الإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وزيادة دخلهم بإتاحة فرص عمل للشباب وتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المعيلة والأفراد الأولى بالرعاية.

وذلك من خلال إتاحة تمويل للمشروعات تغطي كافة الانشطة التنموية في قرى المحافظة، عن طريق رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة ، مع مراعاة كيفية عمل ملفات المقترضين بالوحدات المحلية القروية والراغبين في عمل مشروعات تنموية وكيفية عمل اللجان الفرعية ومناقشة المستجدات التي طرأت على القروض من حيث الضمانات والمتابعة واللجان التي تم تشكيلها من لجان فرعية بالقرى ولجان رئيسية تم تشكيلها بالديوان العام.