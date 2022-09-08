ندوة تثقيفية عن التحول الرقمى بقاعة الوحدة المحلية بالنمسا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، بقيادة المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، ندوة تثقيفية عن التحول الرقمي بقاعة الوحدة المحلية بالقرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مبادرة حياةكريمة، وتوجيهات المستشار مصطفى آلهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

ويقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، فى بيان صحفى، أنه تم عقد الندوة بالمشاركة بين وزارة الاتصالات ومؤسسة حياة كريمة برعاية مجلس الوزراء، حيث أن الهدف منها نشر وفتح مجالات التدريب الرقمي بحياة كريمة رقمية عن طريق إتاحة تدريبات مجانية معتمدة في ما يلي:- (مبادئ الحاسب الآلي - أساسيات التطبيقات المكتبية - أساسيات الأمن السيبراني - أساسيات البرمجة - ريادة الأعمال - إدارة الأعمال - التسويق الرقمي - التطبيقات المكتبية المتقدمة - منصات التواصل الاجتماعي - الشمول المالي)، وذلك بحضور رحاب أحمد على أخصائي مشروعات وزارة الإتصالات والتحول الرقمي بمحافظة الأقصر.

وفى نفس السياق نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا أحمد عثمان، ندوة بجمعية تنمية المجتمع بقرية العضايمة بمركز ومدينة إسنا، وجاءت الندوة تحت عنوان "المرأة والمجتمع" وفى إطار أنشطتها الميدانية فى المراكز والقرى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة انتشار أنشطة الوحدات فى قرى ونجوع المحافظة والوصول للمواطنين، والاستماع لأفكارهم البناءة والتي تصب فى مصلحة الوطن وتدعم زيادة الإنتاجية.

وتحدثت مدير وحدة تكافؤ الفرص عن أهمية التمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي للمرأة وكذا أهمية المشاركة الإيجابية في الأحداث المجتمعية، وذلك لإحداث تغيير إيجابي وعمل نهضة فى تربية وتعليم ابنائهم وتعزيز ثقافة الانتماء للوطن والنهوض به ، وذلك بحضور العشرات من سيدات ورجال القرية الذين شاركوا بفاعلية فى الندوة، حيث حضر اللقاء صالح عبد الكريم رئيس مجلس قروي قرية كومير، والعمدة ضياء البتيتى وإبراهيم أحمد ممثل فئة ذوى الهمم، وأحمد أبو عدبة ممثل عن المجتمع المدنى.