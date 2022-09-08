اليوم السابع
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نجاة مراهق هندى بأعجوبة بعد أن صدمه قطار.. اعرف التفاصيل

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:20 م
نجاة مراهق هندى بأعجوبة بعد أن صدمه قطار.. اعرف التفاصيل المراهق
كتبت ريهام عبد الله

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نجا مراهق هندي بأعجوبة بعد أن صدمه قطار قادم، وعاش ليروي الحكاية، ورصدت عدسات الكاميرا، لحظة التصادم الغريب، ونجاة المراهق.

 

وقع الحادث بينما كان المراهق، ويدعى تش أكشاي راج، 17 عامًا، يصور مقطع فيديو، على طول خط سكة حديد بالقرب من محطة سكة حديد كازيبت في تيلانجانا، جنوب الهند، وفقًا للتقارير المحلية، تجاهل طالب الهندسة تحذيرات عمال السكك الحديدية الذين كانوا يجرون الإصلاحات في ذلك الوق، وفقا لموقع نيويورك بوست.

 

ونتيجة لذلك، سرعان ما خرجت الأمور عن مسارها، ففي لقطات مرعبة، يمكن رؤية المراهق يسير على طول خط السكة نحو الكاميرا، فيما يأتي القطار تجاهه من الخلف، ويمكن سماع صديق راج، الذي يصور المقطع على هاتفه المحمول، وهو يحاول تحذير المراهق.

 

لكن تحذير صديق المراهق، كان متأخرا جدا، إذ صدم القطار كتف الصبى، ويقذفه على الأرض، بينما اندفع صديقه لمساعدته، وقامت شرطة السكك الحديدية بعد ذلك بنقل الشاب إلى مستشفى حكومي، وبعد ذلك نقلته عائلته إلى منشأة خاصة.

 

القطار يصدم المراهق
القطار يصدم المراهق

 

المراهق
المراهق

ومن جهة أخرى تمكن صياد من النجاة بأعجوبة من الغرق فى المحيط الأطلسى، والذى بقى فيه 11 يوما تائهًا، وتمكن الرجل من البقاء على قيد الحياة، بفضل ثلاجة صغيرة تصادف وجودها بالقرب منه، حيث كانت تطفو على سطح المياه فصعد إليها لتنقذه من الغرق، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية إن روموالدو ماسيدو رودريجيز، 44 عامًا، غادر أويابوك، ولاية أمابا، شمال البرازيل، فى أواخر يوليو الماضى، فى قارب خشبى يبلغ طوله نحو سبعة أمتار (23 قدمًا) للذهاب إلى منطقة إيليت لا مير، ووفقًا لوسائل إعلام برازيلية، فقد خطط لقضاء بضعة أيام فى الصيد، لكن قاربه بدأ فى امتصاص الماء أثناء رحلته وغرق.

وفى محاولة للبقاء على قيد الحياة، صعد الرجل البالغ من العمر 44 عامًا، أعلى ثلاجة طافية على سطح المياه وقضى وقته دون طعام أو ماء، فيما يعتقد أنه فقد نحو خمسة كيلو جرامات خلال 11 يومًا، فيما قال الرجل بعد إنقاذه: "أكثر ما أزعجنى هو العطش، وكانت هذه الثلاجة بالنسبة لى معجزة"

 


مراهق هندى

قطار

قطار يصدم مراهق هندى

الهند



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