نجاة مراهق هندى بأعجوبة بعد أن صدمه قطار.. اعرف التفاصيل

نجا مراهق هندي بأعجوبة بعد أن صدمه قطار قادم، وعاش ليروي الحكاية، ورصدت عدسات الكاميرا، لحظة التصادم الغريب، ونجاة المراهق.

وقع الحادث بينما كان المراهق، ويدعى تش أكشاي راج، 17 عامًا، يصور مقطع فيديو، على طول خط سكة حديد بالقرب من محطة سكة حديد كازيبت في تيلانجانا، جنوب الهند، وفقًا للتقارير المحلية، تجاهل طالب الهندسة تحذيرات عمال السكك الحديدية الذين كانوا يجرون الإصلاحات في ذلك الوق، وفقا لموقع نيويورك بوست.

A teenager was critically injured after being hit by a speeding train while he was trying to make a reel for Instagram along a railway track in Telangana. #Instagram pic.twitter.com/QFBqHlZdnW