نجاة مراهق هندى بأعجوبة بعد أن صدمه قطار.. اعرف التفاصيل

كتبت ريهام عبد الله

نجا مراهق هندي بأعجوبة بعد أن صدمه قطار قادم، وعاش ليروي الحكاية، ورصدت عدسات الكاميرا، لحظة التصادم الغريب، ونجاة المراهق.

وقع الحادث بينما كان المراهق، ويدعى تش أكشاي راج، 17 عامًا، يصور مقطع فيديو، على طول خط سكة حديد بالقرب من محطة سكة حديد كازيبت في تيلانجانا، جنوب الهند، وفقًا للتقارير المحلية، تجاهل طالب الهندسة تحذيرات عمال السكك الحديدية الذين كانوا يجرون الإصلاحات في ذلك الوق، وفقا لموقع نيويورك بوست.

A teenager was critically injured after being hit by a speeding train while he was trying to make a reel for Instagram along a railway track in Telangana. #Instagram pic.twitter.com/QFBqHlZdnW — Mansimran Kaur (@Mansimran27) September 4, 2022

ونتيجة لذلك، سرعان ما خرجت الأمور عن مسارها، ففي لقطات مرعبة، يمكن رؤية المراهق يسير على طول خط السكة نحو الكاميرا، فيما يأتي القطار تجاهه من الخلف، ويمكن سماع صديق راج، الذي يصور المقطع على هاتفه المحمول، وهو يحاول تحذير المراهق.

لكن تحذير صديق المراهق، كان متأخرا جدا، إذ صدم القطار كتف الصبى، ويقذفه على الأرض، بينما اندفع صديقه لمساعدته، وقامت شرطة السكك الحديدية بعد ذلك بنقل الشاب إلى مستشفى حكومي، وبعد ذلك نقلته عائلته إلى منشأة خاصة.



القطار يصدم المراهق



المراهق

ومن جهة أخرى تمكن صياد من النجاة بأعجوبة من الغرق فى المحيط الأطلسى، والذى بقى فيه 11 يوما تائهًا، وتمكن الرجل من البقاء على قيد الحياة، بفضل ثلاجة صغيرة تصادف وجودها بالقرب منه، حيث كانت تطفو على سطح المياه فصعد إليها لتنقذه من الغرق، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.