موسكو: نأمل من الوكالة الدولية التقييم الموضوعى للوضع فى محطة زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تأمل في أن يتمخض تقييم موضوعي للوضع في محطة زابوريجيا النووية، عن زيارة بعثة الوكالة للمحطة المذكورة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: نأمل أن تسمح هذه الزيارة، بالإضافة إلى التواجد المستمر لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، للوكالة بتقييم الوضع في الموقع بشكل موضوعي. ونحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الشأن.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تفتيش محطة زابوروجيا النووية لا يشير إلى المذنبين بارتكاب الأعمال الإجرامية، أي قصف المحطة، متابعة: نحن نعرف أن نظام كييف يقف وراء القصف المنتظم لأراضي المحطة والدول الغربية تعرف أيضا فهي تشجع هذه الاستفزازات الخطيرة من قبل أوكرانيا، إنهم يفضلون التزام الصمت، وحماية مشروعهم بكل طريقة ممكنة.