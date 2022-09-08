مهندس بمحطة لينينجراد النووية: الضبعة مزودة بنظام أمان يفصل آليا بحالة الطوارئ

روسيا - رحمة رمضان

أكد سيرجى شوموف نائب رئيس مهندسي العمليات بغرفة التحكم بمحطة لينينغراد للطاقة النووية بروسيا، أنه يتم عمل اختبار أمنى بشكل يومى للمحطة لينينغراد المماثلة لمحطة الضبعة لتوليد النووية بمصر أختبار شهرى للتأكد من سلامة أنظمة اﻷمان النووي بها.

وأضاف شوموف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات مسابقة الصيد الدولية بمدينة سوسنوفى بروسيا، أن محطة الضبعة بمصر تم تصميمها بنفس مواصفات محطة لينينغراد الروسية التى تعتبر اﻷحدث و اﻷكبر من حيث السعة بالعالم ، لافتا إلى أنه تم تصميمها بأعلى معايير اﻷمان الدولية حيث أن هذه اﻻنظمة تعمل آليا و يتم مراقبتها للتدخل الفورى فى حاﻻت الطوارئ.

وأشار شوموف ، أن أنظمة اﻷمان تفصل المفاعلات النووية تلقائيا فى حالة وقوع أى عطل طارئ ، مشيرا إلى أن محطة لينينغراد لم تتعرض ﻷى عطل طارئ على مدار الـ50 عام منذ إنشائها.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء سيتم إنشائها بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية بقدرة 4800 ميجا وات تعتبر صديقة للبيئة و تتمتع بأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان افضل مشروع بالعالم ، و تتضمن الاتفاقية الحكومية بين مصر و روسيا ممثلة فى شركة روساتوم الروسية على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث VVER-1200، و يحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".