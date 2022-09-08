مهرجان رياضى لألعاب القوى بنادى سخا الرياضى بمشاركة 90 متسابقا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المهرجان الرياضي لألعاب القوى اليوم بنادي سخا الرياضي، فى سباقات العدو " 50 متر ، 100 متر " وسباق " 100 متر ، 200 متر" وسباقات الوثب بمشاركة 90 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب، المنفذ من خلال إدارة التنمية الرياضية، برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وقد سلم مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة ثلاثون جائزة للفائزين من بين المشاركين بحضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.

كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تقيمها بمراكز الشباب والأندية، والتأكيد على نهج وزارة الشباب أن الرياضة ليست كرة قدم فقط، بدليل اهتمامها بتقديم برامج تقدم سباقات الألعاب المختلفة، منها ألعاب القوى التى تعتمد على استخدام الجسم ككتلة واحدة ، وعلى سبيل المثال سباق العدو مسافة 100 متر، الذى يطلق عليه اسم سباق السرعة لأهمية عامل الوقت في تحقيق الفوز، ويقوم خلالها المتسابق بالركض في خط مستقيم لمدّة يجب ألا تزداد عن 10 ثوانٍ.



اقامة مهرجان رياضي بسخا بمشاركة 90 متسابق



توزيع الجوائز