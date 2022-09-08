منطقة وعظ الأقصر تقدم قافلة دعوية بجنوب سيناء حفاظا على استقرار المجتمع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت منطقة وعظ الأقصر الأزهرية للدعوة والإعلام الديني، بفعاليات القافلة الدعوية لمحافظة جنوب سيناء ومدينة الطور وسانت كاترين، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وزيارة القبائل العربية بالطور، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وأكد فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، على أن القافلة تستهدف الوصول إلى أماكن مختلفة وتناقش قضايا بعينها تمثل حاجة الناس في تلك الأماكن ونعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، وزيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع المصري، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، والمساهمة في حماية وحفظ الأمن والأمان للدولة ضد أعداء الوطن الذين يتربصون به في كل وقت.

وفى نفس السياق شهدت منطقة وعظ الأقصر، متابعة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام المنطقة لنشاط لجنة الفتوى بإدارة أرمنت، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها لجان الفتوى بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية، والإسهام بشكل محوري في لم الشمل والحفاظ على المجتمع، والإيمان التام بقيمة الأخوة الإنسانية ونبذ العنف والإرهاب والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وشارك في ندوة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة البياضية، وأوضح أهمية ودور المنطقة في نشر منهج الوسطية والاعتدال ومواجهة التحديات والدعوة والإرشاد ومعالجة القضايا المجتمعية التي تحتاج لتدخل الجهات المنوط بها العمل الدعوي.



وعظ الأقصر تقدم قافلة دعوية تجوب محافظة جنوب سيناء



منطقة وعظ الأقصر تقدم قافلة دعوية تجوب محافظة جنوب سيناء