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مندوب موسكو: وجود القوات الروسية بمحطة زابوروجيا أفضل ضمان لأمنها

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:18 ص
مندوب موسكو: وجود القوات الروسية بمحطة زابوروجيا أفضل ضمان لأمنها اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن وجود القوات الروسية على أراضي محطة زابوروجيا النووية أفضل ضمان لسلامتها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي : يمكنني أن أؤكد لكم أن وجود وحدات خاصة من القوات الروسية في محطة زابوروجيا النووية هو أفضل ضمان لأمنها.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أنه لضمان الأمن في محطة زابوروجيا النووية، من الضروري أن يتوقف الجانب الأوكراني عن قصف أراضي محطة زابوروجيا النووية ويتخلى عن محاولات الاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما يحاول القيام به خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

 


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