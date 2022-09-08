مصرع 15 شخصا بينهم أطفال جراء انهيار أرضى فى أوغندا

وكالات الأنباء

أعلن الصليب الأحمر الأوغندى أنّ ما لا يقلّ عن 15 شخصاً، غالبيتهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم فى غرب البلاد فى انهيار أرضى نجم عن أمطار غزيرة.

وأوضحت المتحدّثة باسم الصليب الأحمر إيرين ناكاسيتا، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى، أنّ الكارثة وقعت في مدينة كاسيسي الحدودية مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأسفرت أيضاً عن عدد غير معروف من المفقودين ودمّرت العديد من المساكن.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي أنّ فرق الإنقاذ "عثرت حتّى الآن على 15 جثة"، مشيرة إلى ضحايا "غالبيتهم من النساء والأطفال".



ولفتت المتحدّثة إلى أنّ "فرق التدخّل ما زالت على الأرض ومهمّة الإنقاذ مستمرّة"، مشيرة إلى أنّ ستّة جرحى نقلوا إلى المستشفى.