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مصرع طبيبة سقطت من بلكونة المنزل أثناء إنزال كيس القمامة بالمحلة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:32 م
مصرع طبيبة سقطت من بلكونة المنزل أثناء إنزال كيس القمامة بالمحلة جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقيت طبيبة مصرعها إثر سقوطها من بلكونة منزلنا فى الشارع بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، بعد أن اختل توازنها أثناء قيامها بإنزال كيس القمامة بواسطة حبل، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد الشهاوى مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط سيدة من بلكونة منزل بمنطقة منشية البكرى بشكل مفاجئ.

 

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين سقوط طبيبة فى العقد الرابع من العمر بعد أن اختل توازنها وسقطت من البلكونة أثناء قيامها بانزال كيس القمامة بواسطة حبل، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

المحلة

اخبار الحوادث

سقوط سيدة من بلكونة بالمحلة



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