مصرع شخص واصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الفرافرة اللواء صبيح بالقرب من قرية علي ابن طالب بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وإيداع جثة المتوفى فى مشرحة المستشفى، كما جرى إحالة إحدى حالات المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث سير على طريق الفرافرة اللواء صبيح مما أسفر عن وفاة حارس احمد امين 45 سنه مقيم منشاة برديس مركز البلينا محافظه سوهاج ، كما أصيب كلا من عبدالواحد كامل عبدالنعيم 23 سنه وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي واحمد عبدالله محمود 22 سنه وأحمد عبد الله محمود 22 سنة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .