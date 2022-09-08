مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادثين بمحافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الخميس، بينما أصيب 7 آخرين فى حادثين مختلفين بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور، فارس حسن رمضان 4 سنوات، بادعاء حادث سيارة بمنطقة الحاسب الآلي، مصابًا بنزيف في المخ واسترواح بالصدر، وتوفي المصاب أثناء عمل الإسعافات داخل المستشفى.

كما استقبلت أيضاً 7 مصابين نتيجة انقلاب ميني باص طريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط" وهم : محمود عبد القادر عبد الستار 22 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، خالد السيد محسن الغرباوي 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، محمد محمود مختار السن 36 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم رجاء محمد 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

كما وصل مستشفي المبرة المصابين وهم :محمد سعيد عبد العزيز 42، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، أحمد هشام محمد جلال 19 سنه كدمات وسحجات بالجسم، وليد عبد الرووف مصطفي الفار 43 سنه، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعتين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادثين.