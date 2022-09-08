اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:28 ص
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:05 ص
مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم- رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه، وأصيب مواطنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود جثة و مصابين.
 
على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة مواطنين آخرين وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 

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